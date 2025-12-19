Fiesta en las calles tucumanas: caravanas, recibidas y ¡propuesta de casamiento!

La historia de amor

Ambos se conocieron mientras estudiaban y, con el tiempo, la relación se consolidó al punto de comenzar a convivir. “Cuando uno convive con su pareja ya no se pueden ocultar cosas tan fácilmente en la casa”, contó Elías entre risas, quien reconoció que la idea de la propuesta rondaba desde hacía tiempo, aunque no quería que ella lo sospechara. Para eso contó con la ayuda de un amigo, Sebastián, a quien le confió el anillo durante más de dos semanas y le encargó una misión especial: conseguir girasoles. La elección no fue casual. Elías explicó que siempre intentó cultivar girasoles sin éxito y que esa flor tenía un valor simbólico para la pareja. Finalmente, el amigo logró reunir girasoles, que fueron parte central del momento. “Fue una misión imposible”, dijo sobre la tarea que tuvo que cumplir Sebastián.