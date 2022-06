La muerte de Juan Tríbulo: las redes sociales se llenaron de emotivos adioses al artista y maestro

Hoy abandonó su cuerpo el, quizás, último maestro de teatro, al menos en Tucumán. El gran actor que fue la cabeza en la lucha por la creación de la carrera de teatro en la UNT. Me queda en la memoria una tarde en la que después de mostrarle un trabajo con el que rendíamos un examen, lejos de hacer una crítica a lo que había observado, Juan, con gran entusiasmo y auténtica humildad, nos pidió que le aportemos herramientas y le ayudemos a comprender lo que, por esos tiempos, él consideraba “nuevo teatro”. Esto lo mostraba como era, un maestro que no se subía al caballo. Caballo que por su larga y excelente trayectoria había ganado. Quizás de esto se trata ser un verdadero maestro, ser propietario de un caballo y no subirse a galopar para que el resto lo siga corriendo para alcanzarlo, sino que camina junto al resto y acompaña. (Diego Bernachi)