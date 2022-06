Cuáles son las pinturas más caras del mundo

En cuanto los artistas vivos, el ranking sigue liderado por Guillermo Kuitca, con su tríptico “Deng Haag- Praha”, mapas pintados sobre tres colchones para la Bienal de Sao Paulo, y que subastó Christie’s New York en 2016. Fue vendida a U$S 511.000. En segundo lugar ya se ubica el tucumano Gabriel Chaile, cuya instalación “Grupo Familiar” fue adquirida por Eduardo Costantini en la Bienal de Venecia, hace un par de meses. Aunque la galería no confirmó el precio, se sabe que no fue inferior a los U$S 350.000.