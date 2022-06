Maritchu Seitún hablará con los suscriptores de LA GACETA: “Los padres deben promover la autoestima”

“Siento que les voy a decir a los padres en la charla lo mismo que le dijo el niño al Emperador del cuento ‘El traje del emperador’: que no tiene un traje nuevo y que está en calzoncillos y ustedes no se están dando cuenta. Que como padres se están dejando llevar por la sociedad de consumo y no se dan cuenta de que hay un montón de oportunidades para educar bien a los niños”, dijo María Seitún de Chas, Maritchu, en diálogo con LA GACETA.