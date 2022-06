La universidad San Pablo-T ampliará el edificio del ex ingenio para sumar aulas

La obra nace en respuesta a la firme voluntad de las autoridades de la fundación y de la universidad de recuperar, preservar y refuncionalizar los edificios que forman parte del patrimonio arquitectónico significativo de Tucumán, como ya lo realizaron en el ex hotel plaza y la Casa Nougués ubicados ambos frente a la plaza independencia. En este sentido, Catalina Lonac, resaltó el trabajo que viene desarrollando la institución en todo el territorio de la provincia y su expansión a partir de la puesta en marcha de carreras de grado y pronto posgrado a distancia. En su discurso además recordó lo que le costó iniciar el proyecto de Universidad, subrayó el presente y anticipó que para el futuro se espera poder poner en marcha un polo tecnológico para el desarrollo de la región en apoyo a los científicos y emprendedores. “Esto no es más que una familia liderando un proyecto educativo. Una familia no sólo integrada por mis hijos y mi esposo, también por los docentes, los administrativos, los científicos. Porque una Universidad es una forma de vida”, expresó.