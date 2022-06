El caso Kulfas: para unos es ruptura, para otros unidad

“Son dos temas que, si bien tienen relación, no son iguales. Hay una situación dentro del bloque del Frente de Todos en el que se ven las diferencias entre presidente y vice, que se han expresado en decisiones parlamentarias, como cuando se firmó el acuerdo con el FMI. Sin embargo el otro día en la reunión en conjunto por los 100 años de YPF de alguna manera lo que se ve es un diálogo restablecido”, explicó Pablo Yedlin, senador por el FdT. Y explicó que la renuncia del ministro de Producción se dio luego de un “off” y que ese tipo de acciones no se toleran en una interna. “Es una situación compleja desde lo político, pero que debe resolverse. Y me parece que la vicepresidenta y el presidente en el acto del viernes dieron señales de que buscan eso”, indicó.