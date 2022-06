Antes del "off", Kulfas había expresado en radio las críticas que luego molestaron a CFK

”Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro del otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por Cristina Fernández de Kirchner”, remarcó Alberto Fernández en un comentario a través de sus redes sociales oficiales, en una crítica directa a los autores y promotores del informe que se giró a la prensa.