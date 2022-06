Ferre Contreras no descartó un nuevo pico de casos de gripe por el frío e instó a vacunarse

Ferre Contreras destacó la importancia de protegerse de la gripe, ante la llegada del frío a Tucumán. “Si bien el pico de gripe que tuvimos en abril fue importante, no significa que ya no tengamos casos, ni que no volvamos a tener otro pico cuando baje aún más la temperatura, así que es el momento oportuno para que todas las personas que tengan indicada esta vacuna se la coloquen y estén protegidos para este invierno”, enfatizó.