Lo que el juicio entre Johnny y Amber nos dejó

Hasta el momento se desconocen los siguientes pasos que dará la actriz en su carrera profesional ya que, si bien se probó que ambos actores de habían difamado mutuamente, el ojo público estuvo puesto en ella durante el proceso. Muchos no lo saben pero la actriz tiene una hija, Oonagh Paige, quien cumplió hace poco un año y fue concebida a través de un vientre subrogado. “Quiero hacerlo en mis propios términos”, dijo el día que dio a conocer a la pequeña. Sobre la pena impuesta a la actriz de pagarle a su ex marido 15 millones de dólares, su abogada Elaine Bredehoft, dijo en el programa Today de la cadena NBC: "No podrá pagarlos, absolutamente no. Vamos a apelar el veredicto porque hay muchísimas pruebas para hacerlo", aseguró. Heard es embajadora de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y defensora de los derechos humanos de la campaña Stand Up for Human Rights de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otras causas.