El fallo favoreció a Depp, si bien ambos fueron hallados culpables por difamación

El actor emitió también un comunicado a través de su cuenta de Instagram, @ johnnydepp, en donde lo siguen 20,8 millones de personas. Allí dijo: “Desde hace seis años mi vida, la de mis hijos y de quienes están cerca de mí cambiaron en un abrir y cerrar de ojos. Acusaciones muy graves y falsas me llegaron a través de los medios a pesar de que nunca hubo una denuncia en mi contra. Viajaron a través de todo el mundo en un nanosegundo y tuvieron un fuerte impacto en mi vida y mi carrera. Seis años después, un jurado me devolvió mi vida de nuevo. Soy completamente humilde en esto. Mi decisión de seguir este caso, conociendo muy bien el peso de la Ley y lo que vendría con este juicio fue luego de pensarlo muy bien. Desde el principio, el objetivo de que se realice este juicio fue que se conozca la verdad, independientemente del resultado. Hablar siempre desde la verdad es algo que les debo a mis hijos y a cada una de las personas que me han apoyado. Me siento en paz por, finalmente, haber alcanzado este resultado”.