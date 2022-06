A un año de las elecciones, Jaldo quiere mostrar más gestión y la oposición trata de consolidarse

La oposición acecha. Sus principales dirigentes aceptan que están en un proceso de mea culpa, en la que necesariamente hay que administrar egos para ofrecer la mejor alternativa para desbancar al peronismo del poder, reconocen. “Manzur, Jaldo y José Alperovich forman parte de la misma matriz que profundizaron los problemas de la provincia desde hace 20 años”, dice el dirigente radical José Cano. El diputado acota que, antes de cuestionar al macrismo, el peronismo debería quedarse con el diagnóstico que el propio Jaldo hizo sobre Manzur el año pasado “cuando decía que no se hacían obras en Tucumán porque no había un banco de proyectos, como sí lo mostraron Jujuy, Chaco o Santiago del Estero en tiempos del macrismo”. “En nuestro caso -señala-, hacemos una autocrítica de cara a la sociedad para plantear propuestas clara con el fin de resolverle los problemas”, indica. En este aspecto, Amado ha cuestionado a la gestión presidencial de Mauricio Macri que, a su entender, “no ha padecido una pandemia de Covid ni los efectos económicos de una guerra (como la de Rusia y Ucrania), pero ha pedido mucha plata como los casi U$S 50.000 millones al FMI y, en Tucumán y la región no ha motorizado el desarrollo con más viviendas o mejores rutas”. “Es fácil criticar desde afuera y creo que si a la anterior gestión le hubiese tocado un escenario como el que le tocó a Alberto Fernández, no hubiese estado a la altura de las circunstancias”, acota el legislador oficialista monterizo.