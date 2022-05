Enrique Romero no escatimó críticas contra Oslvado Jaldo y Darío Monteros

"El autoritarismo de Jaldo es una expresión delirante del yo, y como todo delirio es una forma de alineación de la personalidad y de adulteración de la realidad, y a convertido a Alfaro en su enemigo al sentirse imbuido de una misión sagrada que cumplir y por la que amolda el mundo a su misión, considerándose un elegido de Dios y de Manzur. No cuida de las cosas de la república que hacen al bien común, y no las cuida, no solamente como ciudadano ocioso y negligente, sino también como hombre inútil y sin proyectos. Su personalidad Kirchnerista, le impide ver y reconocer los grandes logros que obtuvimos los tucumanos con Alperovich, Cristina, Manzur y Fernández sentados en el poder desde hace 18 años que a continuación detallo: 700.000 pobres; 8.000 Tuberculosos; 50% de la Población sin agua potable y/o cloaca; 7.5% de inflación en abril; desde el 2012 al 2021 ocurrieron 1276 homicidios y 1938 heridos de arma blanca y/o fuego; desde el 2006 se suicidaron unos 4.800 jóvenes por el consumo del paco; carencia total de un plan director en recursos hídricos; sin banco de proyectos y cree que Alfaro necesita de su abrazo y de una foto... Los griegos llamaban idiotas a aquellos que solo pensaban en su bien personal y no se ocupaban de la polis, de la cosa pública. Perfecta definición de quien hoy se siente Luis XIV: el rey sol", concluyó.