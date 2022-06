Johnny Depp rompió el silencio con una larga carta: "hace seis años mi vida cambió para siempre"

“En primer lugar, los medios de comunicación lanzaron acusaciones muy graves y delictivas contra mí, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos de odio, aunque nunca se presentaron cargos contra mí. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera”, continuó en el texto. “Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Me siento verdaderamente humilde”, aseguró Depp que recibirá U$S 15 millones de Heard, mientras que él deberá abonar U$S 2 millones.