Depp vs. Heard: el juicio del año llega a su fin

Johnny y Amber se conocieron mientras filmaban juntos la película Diarios de un seductor ("The Rum Diary", 2009) y se casaron en 2015. Se separaron a los 15 meses entre rumores de violencia. En la demanda de divorcio la actriz acusó Depp de haberla golpeado y se le concedió una orden de restricción. Más adelante llegaron a un millonario acuerdo de divorcio de US$7 millones y ella aseguró que iba a donar el dinero en su totalidad a dos causas benéficas. Según los abogados del actor, esto no sucedió y Amber solo donó una pequeña parte de las ganancias de ese divorcio. Durante el juicio, la abogada de Depp cuestionó a Heard y le preguntó por qué no había donado los US$ 3,5 millones a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la misma cantidad al Hospital Infantil de Los Ángeles, tal como había prometido porque según había dicho en su momento no quería saber nada con el dinero de su exmarido. “He prometido la totalidad, US$ 7 millones a la caridad y tengo la intención de cumplir”, dijo la actriz y dio a entenderé que, debido a la demanda de Depp no pudo concretar la donación.