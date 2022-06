Veredicto final: tanto Johnny Depp como Amber Heard se "difamaron" y deberán recompensarse

Los miembros del jurado que elaboraron el veredicto final sobre el juicio del actor Johnny Depp y su ex pareja la actriz Amber Heard consideraron que ambos se difamaron mutuamente y deberán recompensarse mutuamente. Eso sí: en el monto de ambas recompensas está el triunfo "moral" del actor: ella deberá abonarle U$S 15 millones, mientras que él, solo U$S 2 millones.