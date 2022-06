Elecciones en ATEP: “No se puede ir en contra de la voluntad docente”

Brito puso énfasis en que se encuentra vencido el mandato del secretario David Toledo (las nuevas autoridades debían asumir el lunes 23) y arremetió contra la Junta Electoral que preside la profesora Roxana Roig. “Hay una decisión de los colegas de no ceder ante este tipo de arreglos que están intentando. La docencia ya tomó una decisión. No podés ir en contra de una decisión tomada por los docentes, sino no hay seguridad jurídica”, dijo. Y avanzó sobre un hipotético para reforzar su postura: “supongamos que vamos a una nueva elección, ¿con qué garantías pueden ir las listas a esa elección si es la misma Junta Electoral inoperante y parcial que lo único que busca es que quienes perdieron sigan permaneciendo en el poder?”.