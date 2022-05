San Martín: “No se van a arrepentir”

Andrada, que le marcó un gol al “Santo” en enero del año pasado, aseguró que no es la primera vez que desde Bolívar y Pellegrini solicitan sus servicios. “Cuando no renové con Gimnasia de La Plata hubo sondeos, pero por esas cosas del destino no se dio. Después, el año pasado, en el mini torneo que jugué acá, me tocó enfrentarlo y anduve muy bien. Luego me llamaron para ver si quería ir, pero no me dejaron. Mi respuesta siempre fue para adelante”, advirtió el ex Ferro de General Pico.