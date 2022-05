Puerperio: la OMS recomienda especial atención para esta etapa

Natalia Buti (35) puede contar la historia en dos versiones: tiene un hijo de “casi 6” y una beba de apenas tres meses. “Y las experiencias fueron muy diferentes”, asegura. “Con la bebé no tengo los sentimientos que me arrasaban con el primero; angustia, miedo, hasta depresión... -relata-. Al contrario, ahora me invaden sentimientos de mucha emoción, profunda alegría, que también vivía con e primero, pero que se superponían con los otros”. “Y creo que era básicamente el miedo por tener en mis manos la ‘responsabilidad de una vida’. Aumentaba cuando mi marido se iba a trabajar... y me quería morir; lloraba cuando me quedaba sola con el bebé”.