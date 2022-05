Piden que haya mas diálogo

“El Vicegobernador a cargo (del Poder Ejecutivo) era el anfitrión del Tedeum, él realizó las invitaciones. Y si a uno lo invitan a una casa, espera que lo traten con educación”, aclaró el funcionario en una entrevista con “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play. Ocaranza también reprochó la no convocatoria por parte del Gobernador interino al jefe municipal, tras varios pedidos de audiencia oficial. “Desde febrero no hubo contestación; el Gobernador dijo que estaba muy ocupado. Me resulta extraño porque, de los 19 intendentes tucumanos, únicamente no se ha reunido con Alfaro. Casualidad, se trata de la ciudad más importante de la provincia y donde está la sede del Gobierno”, remarcó. El secretario de Gobierno insistió en el debate con el Poder Ejecutivo sobre los subsidios nacionales al transporte público de pasajeros y la implementación de la tarjeta SUBE, entre otros temas.