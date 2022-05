Jaldo y Alfaro volvieron a cruzarse por la falta de saludos

Pero los cruces no quedaron entre ellos dos solamente. Enrique Romero, subsecretario de Tránsito y Transporte de la capital, arremetió contra el gobernador. “Jaldo es un tambero calentón con mala leche, porque la que consume se corta cuando entra en contacto con su pensamiento ácido. Debe dejar de consumir leche cruda y pasteurizar su pensamiento, no solo para que no le haga mal a él, sino para que no siga perjudicando a los tucumanos por impericia técnica e insolvencia moral”, dijo Romero. Y las respuestas no se hicieron esperar. “Hace siete años que los habitantes de San Miguel de Tucumán sufrimos la inoperancia de Germán Alfaro. Tenemos un intendente rodeado de payasos que no solucionaron un problema de los ciudadanos”, afirmó el ex legislador y dirigente jaldista, Marcelo Caponio. “Hace siete años que está escondido -agregó-, mudo y preocupado solamente por las herencias y sucesiones familiares. El caos vehicular, la basura, el mal estado de las calles y veredas, la falta de iluminación, la falta de política de reforestación, la ausencia de canales de desagües pluviales hizo que San Miguel de Tucumán sea una de las peores ciudades del país para vivir”, arremetió. En tanto, el legislador Dante Loza afirmó que “vería con buenos ojos que el intendente Alfaro se ocupe del arbolado de la capital antes que de estar llorando porque no lo abrazaron en el Tedeum”. Y su par Javier Morof también recogió el guante: “Alfaro tiene que entender que todos los políticos tenemos el sillón prestado por el pueblo”, dijo. “Los políticos tenemos que dar el ejemplo”, agregó.