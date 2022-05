Panorama sombrío en el campo por el gasoil

En diálogo con LA GACETA, Murga cargó contra las autoridades por haber garantizado el abastecimiento y no cumplir. “El panorama es complejo y lo más complicado es que las autoridades no hablen y digan lo que está pasando, porque lo que prometieron no se cumplió”, dijo Murga. Y añadió: “Ahora todo esto nos deja un interrogante sobre lo que sucederá con la energía ahora que entra el frío y las industrias están trabajando”.