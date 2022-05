Caso Adhemar: investigan el hackeo a las cuentas de Bacchiani

El fiscal federal catamarqueño Rafael Vehils Ruiz, uno de los que lleva adelante la causa, también se refirió a los fondos que se encontraron en la cuenta de Bacchiani. “Me gustaría saber la veracidad de esa información. Si no veo los papeles, no puedo hablar, sería una irresponsabilidad de mí parte. Tampoco lo niego porque insisto, no conozco. Hasta que no vea los documentos, para mí es un dato inexistente”, explicó en una entrevista concedida al diario “El Esquiú”.