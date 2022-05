Roberto Sánchez: “Quiero gobernar la provincia de Tucumán”

Teniendo en cuenta que dentro de la coalición opositora otros dirigentes, como Sebastián Murga y Germán Alfaro también adelantaron sus intenciones de ocupar el cargo de Osvaldo Jaldo, Sánchez destacó que en algún momento habrá que conversar con el resto de los partidos de la coalición opositora para dirimir candidaturas. “Todavía no está definido, pero la manera que más represente al espacio será la que permita dirimir las candidaturas”, precisó. En esta línea, aclaró que no tiene diferencias con el intendente capitalino y que en cualquier oportunidad pueden juntarse a dialogar. “Con Alfaro hablamos cuando hace falta. Hablamos en las elecciones anteriores, para conformar el espacio, por ejemplo. No tengo problemas en hablar con él”, enfatizó.