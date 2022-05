El federalismo es sólo para los discursos

“No somos los culpables de estas asimetrías”, señalan casi al unísono. Con plata en la mano, los gobernadores no pudieron destrabar el paro del transporte en el interior. La decisión, una vez más, está en Buenos Aires. La centralidad domina el escenario político e institucional. El pase de factura de los mandatarios provinciales es una nueva señal para la Casa Rosada. Tirar demasiado del mantel en estos momentos tormentosos no es la mejor estrategia. Los gobernadores siguen rezando para que Dios no solo atienda en Buenos Aires, sino en todo el territorio nacional.