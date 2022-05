¿Cómo será la cuarta ola de covid-19 en Tucumán?

Enseguida, Medina Ruiz hace la salvedad de que los sistemas de salud de las provincias no atraviesan tensiones por esta suba de covid-19 ya que los contagios no revisten gravedad. "Aunque han aumentado los casos, no han aumentado las internaciones. Tampoco los fallecimientos", zanja. Esto se debe al nivel de inmunización que se ha alcanzado, ya sea adquirida o a través de las vacunas. Por ello, desestima que se esté pensando en volver a algún tipo de confinamiento.