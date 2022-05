Atlético: a afinar la puntería

Otro puesto a reforzar es la delantera. Es verdad que Cristian Menéndez mejoró su imagen en relación a lo que fue su 2021 y durante el ciclo de Juan Manuel Azconzábal. Pero de todas maneras, más allá de ello y del sacrificio mostrado, le cuesta convertir goles y eso es algo que este Atlético no le puede perdonar. Lo mismo sucede con Augusto Lotti, que jugó comprometido con el equipo, con mucha entrega, pero también está con la pólvora mojada; eso condiciona su titularidad indiscutida. Está claro que al equipo le costó mucho sumar puntos debido a la falta de eficacia de sus delanteros. Ignacio Maestro Puch seguirá esperando su momento con Pusineri, pero que no haya sumado minutos en los últimos partidos obliga a imaginar que no es una de las prioridades del DT.