Adhemar generó polémicas políticas en Catamarca

“Esta vez no apoyamos la iniciativa de nuestros pares porque no nos parecía correcto hacerlo por todo lo que se hablaba en la provincia. Pero no es menos cierto que el oficialismo aprovechó esa situación para hacer una lectura errada del proyecto para tratar de tapar lo que venía ocurriendo”, explicó Andrada. Otro diputado radical, Alfredo Malchiori, se sumó a las críticas señalando: “pareciera que se olvidaron de que uno de los hermanos del gobernador, al aparecer como íntimo de Bacchiani, generó confianza entre los catamarqueños para que invirtieran sus ahorros”.