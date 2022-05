Atlético y un partido que será muy trabajado

Fue tan frenético todo lo que se vivió con la llegada de Pusineri que hasta algunas consultas al DT parecen ser apresuradas, como la del mercado de pases. Siempre amable y sincero, el propio protagonista se encarga de responder: “todavía no me puse a pensar en los refuerzos.l Llegué y empezamos a jugar. (Cristian) Lucchetti es una referencia importante para el club, pero no tuvimos ni siquiera cinco minutos para pensar, es todo muy rápido”, respondió el entrenador, que todavía no piensa más allá de esta noche.