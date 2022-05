Atlético y un recuerdo imborrable: a 11 años del gol de Stang en el clásico

El "Pirata" metió mano en el entretiempo y con los ingresos de Diego Erroz y Omar Gallardo recuperó el control del partido. Aún así, no podía quebrar al "Santo" sino hasta una de las últimas jugadas. Un tiro libre preparado (mal) ejecutado por Luis Rodríguez inició con un pase a Diego Barrado. El ex River la paró como pudo, disparó y tras el rebote de Julio César López, arquero de San Martín, Stang apareció para darle el triunfo al local. "La gente me amaba", recordó el platinado.