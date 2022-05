Atlético: espera (¿y se desespera?)

Acosta es uno de los puntos alto de la mejoría que mostró el equipo en los últimos partidos; ayer hubo una reunión entre Lucas Pusineri y el jugador para aclarar los tantos: Acosta quiere seguir, “Pusi” lo necesita en el plantel y los hinchas esperan una renovación. Parece todo encaminado, pero falta la firma, y no es un dato menor. Eso sí, no hay riesgos de que “Bebe” no juegue contra Banfield. “Yo voy a seguir dando todo de mí, hasta el último día”, remarcó.