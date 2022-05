La mítica "10" de Maradona y el amargo comentario del ex arquero de Inglaterra

Shilton reveló que no sólo él guarda sentimientos amargos con relación a Diego. “Si yo o algunos de los otros jugadores hubiéramos sabido que (el ex jugador Steve) Hodge tenía su camiseta en el vestidor, no hubiese logrado (subastar esa prenda). En el fervor del partido, la habríamos roto en mil pedazos, y apuesto a que Hodgey está feliz ahora que no hicimos eso. Él sabía lo que estaba haciendo cuando no nos dijo que lo tenía”, aseveró.