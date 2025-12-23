Secciones
LA GACETA
SociedadClima y ecología

Cristofer Brito: “Después de las 18 del 24, hay alerta por tormentas que se extenderán hasta la madrugada del 25 en Tucumán”

El observador meteorológico anticipó que las condiciones de inestabilidad se intensificarán durante la noche, con posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos.

Hace 3 Hs

La llegada de la Navidad estará marcada por un escenario típico del verano tucumano: calor, mucha humedad y lluvias intermitentes. Así lo anticipó a LA GACETA el observador meteorológico Cristofer Brito, quien brindó un detallado panorama sobre cómo se comportará el tiempo durante los próximos días en la provincia.

Según explicó, desde el fin de semana comenzó a dominar un ingreso de aire tropical en todo el norte argentino, lo que generó condiciones de inestabilidad tanto en el NOA como en el NEA. “Este período húmedo ya está instalado y se va a extender por lo menos hasta el 29 o 30 de diciembre, con ambiente caluroso, sofocante y precipitaciones casi todos los días”, señaló.

En ese contexto, indicó que Tucumán no será la excepción. “Hoy ya se registran algunas precipitaciones aisladas y esperamos una mejora temporaria hacia la tarde y la noche, pero mañana 24 volverá la inestabilidad, especialmente hacia la noche”, advirtió.

El meteorólogo confirmó además que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para la noche del miércoles 24. “Después de las 18 hay alerta vigente por tormentas localmente fuertes. Calculamos que entre las 22 y la medianoche comenzarán a desarrollarse tormentas que se extenderán durante la madrugada del 25”, precisó.

IMAGEN ILUSTRATIVA IMAGEN ILUSTRATIVA

Estas condiciones podrían generar abundante caída de agua en cortos períodos, principalmente en zonas localizadas de la provincia, por lo que recomendó estar atentos a las actualizaciones del pronóstico.

Finalmente, Brito recordó que este comportamiento ya había sido anticipado meses atrás. “Este verano se va a caracterizar por la alternancia: días o semanas con más lluvias y otras con menos. Será caluroso, típico de Tucumán, pero no extremo”, concluyó.

Temas Servicio Meteorológico NacionalNavidadCristofer Brito
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario
1

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
2

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal
3

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio
4

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado
5

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial
6

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial

Más Noticias
Expendio de combustibles en Navidad: a qué hora cerrarán las estaciones de servicio en Tucumán

Expendio de combustibles en Navidad: a qué hora cerrarán las estaciones de servicio en Tucumán

¿El 24 de diciembre será feriado? cómo será el movimiento del comercio

¿El 24 de diciembre será feriado? cómo será el movimiento del comercio

Tormentas para Nochebuena: nueve provincias bajo alerta amarilla este 24 de diciembre

Tormentas para Nochebuena: nueve provincias bajo alerta amarilla este 24 de diciembre

Compras de Navidad: así atienden los comercios en Tucumán durante el 23 y el 24 de diciembre

Compras de Navidad: así atienden los comercios en Tucumán durante el 23 y el 24 de diciembre

Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable que podría terminar con más lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable que podría terminar con más lluvias

La fachada del Círculo del Magisterio luce como nueva

La fachada del Círculo del Magisterio luce como nueva

Efemérides del martes 23 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 23 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios