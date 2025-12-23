Cristofer Brito: “Después de las 18 del 24, hay alerta por tormentas que se extenderán hasta la madrugada del 25 en Tucumán”

Según explicó, desde el fin de semana comenzó a dominar un ingreso de aire tropical en todo el norte argentino, lo que generó condiciones de inestabilidad tanto en el NOA como en el NEA. “Este período húmedo ya está instalado y se va a extender por lo menos hasta el 29 o 30 de diciembre, con ambiente caluroso, sofocante y precipitaciones casi todos los días”, señaló.