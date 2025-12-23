Cristofer Brito: “Después de las 18 del 24, hay alerta por tormentas que se extenderán hasta la madrugada del 25 en Tucumán”

La llegada de la Navidad estará marcada por un escenario típico del verano tucumano: calor, mucha humedad y lluvias intermitentes. Así lo anticipó a LA GACETA el observador meteorológico Cristofer Brito, quien brindó un detallado panorama sobre cómo se comportará el tiempo durante los próximos días en la provincia.
Según explicó, desde el fin de semana comenzó a dominar un ingreso de aire tropical en todo el norte argentino, lo que generó condiciones de inestabilidad tanto en el NOA como en el NEA. “Este período húmedo ya está instalado y se va a extender por lo menos hasta el 29 o 30 de diciembre, con ambiente caluroso, sofocante y precipitaciones casi todos los días”, señaló.
En ese contexto, indicó que Tucumán no será la excepción. “Hoy ya se registran algunas precipitaciones aisladas y esperamos una mejora temporaria hacia la tarde y la noche, pero mañana 24 volverá la inestabilidad, especialmente hacia la noche”, advirtió.
El meteorólogo confirmó además que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para la noche del miércoles 24. “Después de las 18 hay alerta vigente por tormentas localmente fuertes. Calculamos que entre las 22 y la medianoche comenzarán a desarrollarse tormentas que se extenderán durante la madrugada del 25”, precisó.
Estas condiciones podrían generar abundante caída de agua en cortos períodos, principalmente en zonas localizadas de la provincia, por lo que recomendó estar atentos a las actualizaciones del pronóstico.
Finalmente, Brito recordó que este comportamiento ya había sido anticipado meses atrás. “Este verano se va a caracterizar por la alternancia: días o semanas con más lluvias y otras con menos. Será caluroso, típico de Tucumán, pero no extremo”, concluyó.