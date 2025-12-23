Secciones
“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado

Martín Viola afirmó que se presentará a declarar en la Justicia Federal. La contestación de Sangenis.

DESCARGO. Martín Viola aseguró que la causa se inició cuando él abandonó la municipalidad de la capital. DESCARGO. Martín Viola aseguró que la causa se inició cuando él abandonó la municipalidad de la capital. FOTO TOMADA DE INSTAGRAM.COM/MARTINSVIOLA
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 4 Hs

El secretario de Energía de la provincia, Martín Viola, imputado por el presunto uso de un DNI para realizar ataques digitales contra un funcionario de la municipalidad capitalina, rechazó las acusaciones y vinculó el proceso a una “operación política”. 

“Esta es una causa que me hacen cuando yo renuncio a la Municipalidad. Yo me entero cuando me llaman por teléfono y me comentan que había una cuenta creada en LA GACETA con mi nombre, con la tarjeta de crédito mía. Yo averiguo si era efectivamente así y me dicen que sí. Entonces yo automáticamente denuncio la tarjeta y la cuenta digital y me pongo en contacto con esta persona que es vecino, algo que yo no sabía, y le digo que iniciemos una acción conjunta porque evidentemente esto se enmarcaba en una cuestión política y estaban buscando alguna cuestión vinculada a eso”, afirmó Viola. Alejandro Sangenis, funcionario municipal, en tanto, rechazó todo esto y le pidió a Viola "que hable en la Justicia".

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

Según la denuncia de Julián Echazu Toneatti, él extravió su DNI en el edificio en el que vive y luego, con ese documento, se creó una cuenta digital desde la cual comenzó a hostigarse a Sangenis. El fiscal federal Agustín Chit comprobó que la cuenta, a nombre de Echazú Toneatti, se había creado pagando con una tarjeta de crédito a nombre de Viola. “En un momento, él (por el denunciante), me dice que lo estaban presionando Sangenis y compañía para iniciar la acción penal y demás, y después nunca me ha atendido el teléfono. Yo ya había hecho la denuncia por el uso de mi tarjeta de crédico”, remarcó el actua secretario de Energía de la provincia. “Ahora me entero que el juez federal me está llamando a declarar. En la justicia federal no habían avanzado con la investigación. Me citan como imputado. Yo hice la denuncia como corresponde. Hay una cuenta creada a nombre de un vecino mío, que yo ni sabía que existía, con una tarjeta de crédito mía. Eso es lo que hay. Pero yo inicié la denuncia como corresponde. Incluso le di de baja a la cuenta digital porque no era mía. Alguien me robó los datos bancarios de la tarjeta”, remarcó.

Según Viola, “esto es una cuestión política totalmente. Me lo dijo para mí el denunciante, cuando yo hablé por teléfono con él la primera oportunidad me dijo que Sangenis se estaba intentando comunicar con él en ese marco pero de todo esto. “Me voy a presentar a declarar como corresponde, y voy a ejercer mi derecho a defensa. Quiero que se investigue y que se investigue cuál es el trasfondo de esto, que se investigue la relación entre Sangenis y el denunciante”, afirmó. Viola remarcó que no conoce a Echazu Toneatti a pesar de haber sido vecino en el mismo edificio. “Me dijeron que era vecino mío, pero yo no lo conozco. Me comunico con él. La primera vez hablo con él en muy buenos términos. Y después no me ha atendido nunca más el teléfono. Lo intenté llamar dos o tres veces y no me contestó. Atrás de esto hay una operación política”, finalizó.

A todo esto, Sangenis contestó y se pregunto: "¿Que yo soy responsable de una operación? En principio la víctima del delito de suplantación de identidad por parte de un abogado y profesor universitario fui yo".

"Viola tiene que rever sus acciones, no puede andar cometiendo delitos con su pretendida prosapia de abogado, profesor universitario y sobre todo funcionario del gobierno de la provincia", dijo el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad. Y cerró: "evidentemente la gente que comete delitos y es descubierto desvaría. Él tiene que hablar ante la Justicia".

