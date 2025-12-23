“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado

Según la denuncia de Julián Echazu Toneatti, él extravió su DNI en el edificio en el que vive y luego, con ese documento, se creó una cuenta digital desde la cual comenzó a hostigarse a Sangenis. El fiscal federal Agustín Chit comprobó que la cuenta, a nombre de Echazú Toneatti, se había creado pagando con una tarjeta de crédito a nombre de Viola. “En un momento, él (por el denunciante), me dice que lo estaban presionando Sangenis y compañía para iniciar la acción penal y demás, y después nunca me ha atendido el teléfono. Yo ya había hecho la denuncia por el uso de mi tarjeta de crédico”, remarcó el actua secretario de Energía de la provincia. “Ahora me entero que el juez federal me está llamando a declarar. En la justicia federal no habían avanzado con la investigación. Me citan como imputado. Yo hice la denuncia como corresponde. Hay una cuenta creada a nombre de un vecino mío, que yo ni sabía que existía, con una tarjeta de crédito mía. Eso es lo que hay. Pero yo inicié la denuncia como corresponde. Incluso le di de baja a la cuenta digital porque no era mía. Alguien me robó los datos bancarios de la tarjeta”, remarcó.