El ex interventor insiste con impugnar a las autoridades de la UCR

“En esa segunda impugnación detallamos la mayoría de las irregularidades que la Justicia Electoral Nacional consigna ahora. La proclamación de autoridades fue el lunes 11 y la Carta Orgánica de la UCR da 24 horas de plazo para impugnar, pero la junta electoral no se reunió el martes. Por eso acudí a la Justicia, que me respondió que no estaba acreditada la imposibilidad de haber entregado la impugnación en la sede del partido. Presenté un recurso de aclaración para que me informen si eso implica el rechazo de mi impugnación. Si es así, acudiré a la Cámara Nacional Electoral”, anticipó el concejal capitalino.