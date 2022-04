Elecciones: "Alfaro se va a quedar en el camino", apuntó Osvaldo Jaldo

El gobernador interino, Osvaldo Jaldo, respondió hoy las críticas del intendente de la capital y referente de Juntos por el Cambio (JxC), Germán Alfaro. “Creo que me apunta porque sabe que no me podrá enfrentar (en las elecciones provinciales de 2023) porque se va a quedar en el camino. Primero, tiene que pasar a solucionar los problemas de su espacio, y no lo veo muy bien”, expresó el mandatario en una entrevista con “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play.