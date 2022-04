Alfaro anhela que las obras del nuevo Mercado arranquen en mayo

Además de advertir el principal desafío que tiene la coalición opositora, de cara a 2023, el intendente capitalino no se guardó cuestionamientos para sus principales socios de la Unión Cívica Radical. “Roberto Sánchez es un tipo especial porque no habla, entonces no sé qué modelo de provincia quiere. Los nombres no deciden, los programas de gobierno son los que deciden y de una vez por todas tenemos que debatir programas. Por ejemplo, yo no quiero que los citricultores vendan sus productos en otros lados o que los productores de vinos se vayan a Jujuy. No se trata de que Alfaro sea el gobernador porque puedo serlo o no. Primero tenemos que ver qué hacer para cambiar la provincia”, enfatizó. Y arremetió: “Sánchez estuvo un mes metido en la interna partidaria y yo estaba en otra porque tengo que estar en gestión”.