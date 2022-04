Atlético en la Copa Argentina: en la “Linda” hay gratos recuerdos

Un detalle no menor que quizás responda el interrogante del “11” titular: con esta seguidilla de partidos, el entrenador no tuvo la cantidad ideal de prácticas para conocer a fondo a todo el plantel, aunque de a poco ya empiezan a imponerse algunos apellidos sobre otros que quizás antes no estaban en consideración. Sin ir más lejos, Matías Orihuela y Ciro Rius vienen sumando minutos con Pusineri, contrariamente a lo que pasó en el ciclo de Juan Manuel Azconzábal.