Atlético: el encanto de un empate impensado

¿Cuánto hubo de mérito de Atlético y cuánto de demérito de River en este impensado empate? “Muñeco” optó por poner el énfasis en las deficiencias de su propio equipo. “Atlético no nos generó mucho en ataque. La jugada del gol fue aislada, pero más allá de eso, del planteo del rival, hay que asimilar que lo nuestro no fue bueno; no fue como nos gusta a nosotros. No tuvimos aceleración, no tuvimos precisión, no tuvimos mucha creatividad y cuando sucede eso al rival se le hace mucho más cómodo todavía”.