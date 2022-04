Por mayoría, la Corte tucumana habilitó la aplicación de la ley de narcomenudeo

"Que, en ese orden, la cuestión sub examine exige detenerse en las consecuencias de la pandemia de Covid-19, dado que su impacto en materia de drogas compuso un nuevo cuadro del que no puede abstraerse la presente decisión, por lo que deviene imperioso acudir a la investigación realizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre el tema (cfr. World Drug Report 2020, United Nations publication, Sales No. E.20.XI.6). Específicamente, el aludido organismo aseveró que “a la larga, la recesión económica y las medidas de confinamiento podrían perturbar los mercados de drogas. Con el aumento del desempleo y la falta de oportunidades será más probable que las personas pobres y desfavorecidas caigan en hábitos nocivos de consumo de drogas, sufran trastornos por consumo de drogas y recurran a actividades ilegales -bien de producción, bien de transporte- vinculadas a las drogas", se añadió.