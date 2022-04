Tractorazo: “Ahora es momento de pasar a la acción”

Una vez finalizado el “tractorazo” a los representantes del campo les queda pensar en cómo afrontarán lo que viene. En este sentido, según Murga, piensan en tomar acción, en especial por parte del sector político que los apoya. “Escucho muchos políticos decir que acompañan la producción y el campo. Bueno, queremos ver realmente qué van a hacer. Los documentos y las cartas ya no inciden, acá hay que pasar a la acción, que no es sinónimo de violencia. Hay que estar en acción constantemente, movilizarnos, contarle a la gente que no somos formadores de precios, que no somos los que generamos la inflación. Decir la verdad de manera mucho más activa, más directa, y de calificar a todos los gobernantes que distorsionan la verdad, mienten y hacen trampa”, explicó.