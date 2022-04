“No queremos financiar la soga con que nos ahorcan”, dijeron productores tucumanos en el "tractorazo"

Murga expresó que el sector agropecuario no quiere aceptar un gobierno que desea llevar a los argentinos a un lugar que no se merecen. Con respecto a cómo el Gobierno nacional desestimó la importancia de la marcha, recalcó: “son unos irresponsables en hacer ese tipo de manifestaciones cuando la sensibilidad nacional requiere prudencia. La sociedad está muy sensible por cómo se vive y por el avasallamiento de Gobierno nacional y del provincial también. Lo que dicen no se ajusta la verdad. Fue una marcha genuina”, recalcó. Según dijo, las afirmaciones de Domínguez con respecto al diálogo “abierto” que sostiene el Gobierno no se ajustan a la realidad. “Ellos ponen las retenciones, te intervienen los mercados, toman las decisiones y recién llaman al diálogo. El ministro Domínguez es un hombre que está muy alejado de la realidad del sector agropecuario, ni tiene idea de lo que pasa en el norte del país, menos en Tucumán”. Añadió que “esto se va a dar vuelta en corto plazo; muchos rechazamos la falta de política y el rumbo básico que se le quiere dar el país”, insistió. "En cada rincón de nuestro país en donde haya una manifestación para expresar el rechazo por la falta de políticas agropecuarias y el constante avasallamiento a las instituciones y a la República, allí estará la Sociedad Rural de Tucumán acompañando", señaló. También Apronor se hizo presente con pancartas en Plaza de Mayo.