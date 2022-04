Netflix: ¿Por qué cayeron las acciones de la empresa?

De la misma manera, preveían una ralentización del crecimiento debido al terreno ganado por otras compañías como Amazon.com, Walt Disney Co, y los recién llegados de Warner Bros Discovery Inc. y Apple Inc. Como una estrategia para seguir siendo el hegemón dominante en las plataformas de streaming, Netflix se centra cada vez más en diversos puntos geográficos del mundo, invirtiendo en contenidos que respeten las lenguas locales.