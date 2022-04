Tomá nota: la lista de películas y series que Netflix les dice adiós a fines de abril

Netflix informó cuáles serán las series y películas que dejarán de formar parte de su catálogo desde el próximo mes. Son más de 20 títulos los que quedarán eliminados y dejarán de estar disponibles para sus usuarios.

Si bien en varias oportunidades la compañia anuncio el retiro de producciones debido al vencimiento de licencias y la no renovación, como el caso de The Dark Knight, la saga completa de Rocky y la de Matrix, esta vez las razones por la cual la plataforma quitará de su grilla determinado contenidos, tienen que ver con la baja en reproducciones y repercusión. Lo que muchas veces general el enojo de los consumidores, como sucedió cuando sacó de su repertorio a exitosas producciones como Friends, Shrek y Grey's Anatomy.

Pero esta vez va por más: entre el 22 y el 30 de abril más de 20 producciones se despiden del servicio on demand. Fecha a fecha Netflix irá sacando distintas series y películas, empezando por “La Trampa Inesperada” que dejó de estar disponible el 2 de abril.

Luego seguirán: el 23 de abril “Pablo”, el 24 “Street Fighter II: V", el 25 “Dear Zindag”, el 28 serán quitadas más de 10, entre ellas: Jumping Girl, What in the World Happened?, President, Beynelmilel, Bir Baba Hindu, Cinar Agaci, Eksi Elmalar, Gorumce, Istambul Kirmizisi, Neseli Hayat, Kucuk Esnaf y Organize Isler.

Mientras que el 29 y 30 dejarán de estar disponibles: Love Is War, Tjovitjo, Angel Devil, K.O. 3an Guo, K.O. Return, K.O. One Re-act, The Outsiders y Zombieland.