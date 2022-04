Beligoy reconoció el error: "el de Banfield no fue penal"

Una polémica decisión tomada por los integrantes del VAR le permitió a River anotar un penal que cambió el trámite del partido, que luego terminó ganando por 2 a 1 a Banfield. Una de las voces que se alzó hoy fue la del director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, quien reconoció "un error".

En diálogo con TyC Sports, el ex árbitro confesó que "cometimos un error y nos hacemos cargo. Con VAR también nos vamos a equivocar. El de Banfield no fue penal".

Siguiendo con su explicación, Beligoy sostuvo que "no le escapamos a la realidad. Por una cuestión de preservar a los árbitros y a la herramienta, en esta primera etapa no estamos mostrando todos los 'VAR output'. Estamos trabajando en un plan de comunicación que haremos a futuro. Interpretamos que no fue penal y como se está hablando mucho, damos nuestra postura”.

Hasta la sanción de la pena, Banfield le gana por 1 a 0 a River, pero la sanción de la presunta mano del defensor Franco Quinteros, a instancias del VAR, cambió el resultado del juego.

"El VAR identifica una situación errada y llama a (Pablo) Echavarría para que revise la situación y el árbitro no tomó la mejor decisión. Nos equivocamos, como cuando nos equivocábamos cuando no teníamos VAR. Hasta el partido con Banfield-River, hubo una fecha impecable, pero los errores con VAR, se multiplican por un millón", aseguró Beligoy, que intentó explicar que la jugada "no tiene identidad de penal" porque el defensor saltó "en posición natural", y por ende, el movimiento de la mano "es natural".