CREO reclama internas en JxC: "No hay que buscar padrinos en Buenos Aires"

El referente de CREO, Sebastián Murga, afirmó hoy que en Juntos por el Cambio (JxC) “tiene que haber internas” para definir los candidatos en la provincia y "no acuerdos" entre los partidos de la coalición local.

“Debe haber un mecanismo que dé la posibilidad a todas las expresiones de poder participar; esa es la forma. No tiene que haber acuerdos, que no decida Buenos Aires ni buscar padrinos en Buenos Aires, o que venga un dirigente a Tucumán 20 minutos y diga fulano de tal puede ser candidato”, expresó el dirigente en una entrevista con “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play. “Eso no tiene que pasar, es lo que nos hizo mucho daño. Nosotros tenemos que resolver los problemas. En CREO estamos dispuestos a esa interna”, añadió.

El también presidente de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT) enfatizó a la vez que “no se cumplió hasta ahora el desafío de construir una alianza grande y sólida en la provincia”. En ese sentido, se mostró a favor de la incorporación del bussismo.

La semana pasada, el auditor General de la Nación (AGN) y referente de JxC nacional, Miguel Ángel Pichetto, manifestó en su visita a la capital tucumana que el intendente Germán Alfaro (del Partido por la Justicia Social -PJS-) “será la figura emergente de la coalición aquí en Tucumán, con grandes posibilidades de ser gobernador”. Tiempo antes, el economista Alfonso Prat-Gay había expresado su apoyo a Mariano Campero y Roberto Sánchez, precandidatos para las elecciones legislativas del año pasado.