Miguel Ángel Pichetto: “Alfaro tiene posibilidades de ser gobernador”

“El equipo de gobierno es deficiente”, dijo ayer en LG Play Miguel Ángel Pichetto, ex candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio (JxC) en 2019, acompañando a Mauricio Macri.

El ex senador por el peronismo visitó el estudio de LG Play y dialogó con el noticiero “Buen día”, en el marco de la presentación de su libro “Capitalismo y Pobrismo”.

El actual Auditor General de la Nación (AGN) afirmó que ve “un profundo deterioro de la gobernabilidad” debido a la interna entre el presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández. “Indudablemente, la fractura está expuesta”, enfatizó al hablar sobre la actualidad política del país.

Manzur, en baja

En esa línea, el ex congresista señaló que el papel del jefe de Gabinete nacional, Juan Manzur, “se ha ido diluyendo” tras la participación en la liga de gobernadores y el nombramiento en la Casa Rosada. “Hoy, el perfil de Manzur es muy bajo. Reapareció durante el tema del Fondo (Monetario Internacional -FMI-), tuvo algún nivel de participación, pero (no creció). No fue causal lo que le pasó; hubo una decisión del Presidente de producir algún corrimiento”, señaló.

“El equipo de gobierno es deficiente”, añadió Pichetto y remarcó que “la inflación es el principal problema en Argentina”, lo que ha deteriorado las jubilaciones y los salarios. “Lo único que aumentan son los planes, incrementó un 50% la Tarjeta Alimentaria”, expresó al comparar con las negociaciones salariales. “El Gobierno nacional está quebrado. Está con graves diferencias”, señaló.

Finalmente, el referente de Juntos por el Cambio en el país destacó que “Germán Alfaro (intendente de la capital) será la figura emergente de la coalición aquí en Tucumán, con grandes posibilidades de ser gobernador”.