La interna radical llega a la Justicia y suma otra renuncia

La enredada trama de la interna radical sumó un nuevo nudo en el camino hacia la regularización del partido luego de tres años de intervención. El sector que lidera el concejal capitalino José “Lucho” Argañaraz presentó ayer ante la Justicia Federal un recurso de apelación contra la proclamación de la “Lista Unificada Roja y Blanca N°3”, por presuntas irregularidades y por considerarla “impropia e ilegítima”. El edil, además, notificó su renuncia como miembro de la Junta de Gobierno de la Unión Cívica Radical (UCR) que preside el diputado nacional Roberto Sánchez.

Más de 20 firmantes, entre ellos Argañaraz, Sebastián Luna, Araceli Sánchez, Jorge Flores y Rodolfo Aranda, con el patrocinio letrado de María Virginia Genchi, hicieron la presentación ante el Juzgado Federal I, a cargo de Fernando Poviña. Aclararon allí que recurrieron a esta instancia dado que la Junta Electoral partidaria no sesionó ayer y para cumplir con los tiempos procesales.

Planteos realizados

En el escrito, de tres páginas de argumentos y 17 de anexo, se indica que el viernes pasado Sánchez y Ariel García presentaron la lista unificada. “Desde ese momento ya adolecía de defectos de forma dado que la que se denomina “Lista Roja N°3 A” nunca contó con la anuencia ni firma de todos los apoderados que conformaron la reserva del color; por lo que no podría existir y mucho menos realizar una fusión”, se esgrimió.

Por otra parte, los demandantes calificaron de defectuosa la lista unificada y consideraron que, con su proclamación, la Junta Electoral “estaría avalando candidaturas que no cumplen con los requisitos requeridos por la Carta Orgánica de la UCR”. Se mencionó el artículo 52, el cual establece que para intervenir en los comicios internos se debe tener una antigüedad de afiliación mínima de seis meses. Se resaltó también el artículo 57, que establece que para ser candidato a cualquier cargo público electivo se requiere tener dos años de afiliación al partido. Y se subrayó que ningún afiliado podrá desempeñarse simultáneamente en dos cargos electivos (art.62). Aseguraron que hay candidatos que no cuentan con tales requisitos.

“En el mismo sentido cabe denunciar que la planilla de listas presentadas en conjunto con la nota del ingeniero Sánchez es diferente a la que se presentó el 8 de abril, la cual fue recepcionada por esta Junta mediante Resolución N°21; dejaba espacios en blanco, sin el nombre del candidato o sólo con la siguiente referencia: ‘Lista Roja N°3’ o ‘Lista Roja y Blanca’”, se explayaron. Aseguraron, en el mismo sentido, que no se presentaron las aceptaciones de las candidaturas ni las fotocopias de DNI correspondientes.

“Llama poderosamente la atención que la presentada hoy (sic) contiene los nombres en los lugares que antes no contenía, pero aún así carece de todo lo anteriormente mencionado (...). Esto requiere de su urgente atención y consecuente impugnación, dado que no se trata de un mero error u omisión, sino que es una larga cadena de violaciones a la Carta Orgánica que rige nuestro partido, como así también a las leyes supletorios de los partidos”, profundizaron en el escrito.

Entre otros considerandos los denunciantes consideraron que sería “arbitrario y escandaloso” seguir pasando por alto la normativa vigente. “Con la convalidación de esta lista se estaría sentando un precedente gravísimo, vergonzoso y digno de ser repudiable”, argumentaron, firmaron e insistieron con la impugnación de la lista.

Por último, anexaron un listado de nombres de afiliados que -según plantearon- incumplen con los requisitos de la Carta Orgánica de la UCR. Aseguraron que hay 162 candidatos no afiliados; que 54 DNI no coinciden; que hay 10 dobles candidaturas; que hay 25 candidatos que residen en otro departamento al inscripto; y que dos candidatos de la Juventud superaron la edad máxima requerida.

Acuerdos verticalistas

Un día después de la primera renuncia, realizada por el bellavistense Sebastián Salazar (figuraba como primer Convencional Nacional), “Lucho” Argañaraz informó que también se baja de la nómina (aparecía como quinto titular en la Junta de Gobierno). Hasta ayer, sin embargo, ninguno de los renunciantes notificó que otros correligionarios de sus espacios vayan a dar un paso al costado.

El concejal planteó que ocurrieron sucesos con los que discrepan en su sector. “No estamos de acuerdo con los arreglos verticalistas ni la censura. Creemos que todos los dirigentes tienen voz y voto por igual, por lo que no apoyamos la exclusión de ningún militante”, dijo.

En cuanto a su dimisión, el edil dijo: “se debe a que creo que hay que mantener coherencia, no sólo en la política sino también en nuestra vida diaria. No puedo estar sentado en una mesa que no goza de la legitimación de todos los espacios que forman el radicalismo. Una mesa que se armó manteniendo algunos acuerdos pero excluyendo a la mayoría”, disparó.

Sánchez: “nos unen más cosas que las que nos separan”

El diputado Roberto Sánchez, quien fue proclamado por la Junta Electoral como titular de la Junta de Gobierno de la UCR, convocó a consolidar desde Juntos por el Cambio una alternativa de gobierno en Tucumán. “Respeto todas las opiniones, pero seguiré apostando al diálogo para hacer un Tucumán mejor”, dijo en un comunicado.

CONVOCATORIA. Sánchez busca calmar las aguas.

En medio de las denuncias, los enojos, las renuncias y los sinsabores que dejó la lista unificada, dijo: “son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Con madurez y firmeza, debemos proponerles a los tucumanos el desafío de recuperar esa provincia de la que alguna vez nos sentimos orgullosos. La UCR ha cumplido con su proceso de normalización interna después de varios años y ahora se consolida como la columna vertebral de JxC, tal como lo reconocen todas las fuerzas que lo integran. Unidos somos imparables”, dijo.

“Vamos a recorrer cada pueblo para llevar el mensaje de futuro y esperanza que la sociedad nos demanda. Militantes, dirigentes y ciudadanos debemos trabajar juntos para recuperar el sueño que nos quieren arrebatar. Podemos vivir mejor, vamos a hacerlo juntos”, concluyó Sánchez.