Otra renuncia a la lista única que se había armado en la UCR: Argañaraz pegó el portazo

La lista única que se había presentado en el distrito Tucumán de la Unión Cívica Radical (UCR) pareciera cada vez más no representar la unidad que pretenden algunos dirigentes.

A la renuncia de ayer del intendente de Bella Vista, Sebastián Salazar, le siguió hoy la dimisión del concejal de San Miguel de Tucumán -y ex interventor del partido- José Francisco "Lucho" Argañaraz.

Y al igual que el bellavistense, que había fundado sus motivos en cuestionamientos hacia el diputado Roberto Sánchez, que encabeza la lista, el edil también pegó el portazo con varias críticas que rozan al ex intendente de Concepción.

"En nuestro partido siempre nos guiamos por valores de la democracia y la institucionalidad, creemos en el diálogo y en la construcción partidaria con todos los sectores. Venimos trabajando hace meses por la unidad para llegar fuertes a 2023, por el futuro de Juntos por el Cambio y de Tucumán. Sin embargo, han ocurrido sucesos con los que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con los arreglos verticalistas (ni) con la censura. No apoyamos la exclusión de ningún militante", puntualizó Argañaraz, quien renuncia, concretamente, a integrar la Junta de Gobierno de la lista.

"Renuncio porque hay que mantener coherencia. No puedo estar sentado en una mesa que no goza de la legitimación de todos los espacios que forman el radicalismo, una mesa que se armó manteniendo algunos acuerdos, pero excluyendo a la mayoría", añadió el concejal de la Capital.

Indicó, también, lo que entiende como una anomalía en las presentación de la lista. "El viernes se presenta una lista de candidatos, con espacios vacíos y con gente que no cumple los requisitos exigidos en nuestra carta orgánica; y el lunes se proclama una lista diferente", denunció.

Un día antes, Salazar había cuestionado una suerte de personalismo de Sánchez. "Se notó mucho el individualismo de algunos dirigentes y no me siento representado. Necesitamos un radicalismo que aporte en esa construcción plural y profundamente democrática que es y debe seguir siendo Juntos por el Cambio en la provincia", había afirmado.

La de Argañaraz es la tercera renuncia si se cuenta la del edil de Yerba Buena Lisandro Argiró, quien había dimitido días antes de que finalmente se conforme la lista cuestionada. "Quiero que la unidad sea real; no una mera manifestación de deseo", había dicho en su texto de renuncia.