Sánchez presidirá una UCR que no demuestra clima de unidad

La Unión Cívica Radical (UCR) tucumana deja atrás más de tres años de intervención. La Junta Electoral -por mayoría- proclamó ayer a las autoridades partidarias del distrito Tucumán, en la lista consensuada que encabeza el diputado nacional Roberto Sánchez. Sin embargo, con la regularización no se vivió un clima de celebración y, mucho menos, de un ambiente de unidad. Renuncias, cuestionamientos y malestar en algunos actores dejó este proceso, el cual podría continuar enredándose hoy con otras dimisiones, pedidos de apelaciones o hasta llegar a la Justicia Electoral en los próximos días.

El clima de efervescencia que se vive puertas adentro en el partido centenario es palpable en los gestos, los silencios y las declaraciones de los correligionarios. Tal es así que ni se difundieron fotografías de la proclamación de autoridades. A pesar del paso adelante que se dio en lo partidario, ha quedado un sabor amargo en muchas vertientes de la UCR. Sienten que una mayoría cedió mucho y que unos pocos resultaron muy favorecidos. Sí destacan el haber evitado llegar a las urnas el domingo 24 de abril, comicios que -dicen- hubiesen sido aún más duros. Pero remarcan que hay mucho camino por recorrer todavía para hablar de unidad. Por ahora se prefiere la palabra consenso.

Con el voto favorable de Mariela Saire, Libia Neme, Patricio Vega y Marcelo Tosi, y en disidencia de Sergio Senrra, la Junta Electoral proclamó como autoridades partidarias a la Lista Unificada Roja y Blanca N° 3, que tiene a Sánchez como presidente de la Junta de Gobierno y como vicepresidentes a Silvia Elías de Pérez y a Fabricio Suárez como vicepresidentes (ver aparte la nómina completa). Los delegados titulares al Comité Nacional serán Lidia Ascárate, Francisco García, Carolina Schargorodsky y Raúl Albarracín.

Renuncia y malestar

Horas antes de la proclamación de las autoridades, el intendente de Bella Vista, Sebastián Salazar, presentó su renuncia a la candidatura como primer Convencional Nacional en la nómina. “Fundamento la decisión en el hecho de no compartir el procedimiento que se ha seguido para confeccionar la lista de ‘presunta unidad’ partidaria, en la que no se han respetados los compromisos adquiridos y la palabra empeñada”, expuso en su nota.

En consecuencia, hubo un corrimiento en la lista de Convencionales Nacionales y pasó a estar encabezada por María Inés Tarulli, seguida por José Cano. Los otros 10 titulares son: Marcela Bichara, José María Canelada, Emilia Saas, Daniel García, Cynthia Catalán, Juan Pedro Comaschi, Katherina Mazzuco, Federico Romano Norri, Claudia Orqueda y Fabián Vera Robinson (figuraba como primer suplente en la lista presentada el viernes).

Fuentes partidarias consultadas indicaron que la oficialización y entrega de diplomas dependerá de la agenda de Gerardo Morales, presidente de la UCR nacional. De todos modos estimaron que podría ser dentro de las próximas dos semanas.

“Menosprecio”

Salazar explicó a LA GACETA que con su renuncia quiere demostrar que no lo desvela un cargo. “Tengo una sensación de amargura, decepción y desilusión, porque las expectativas que tenía eran otras. Eso no me va a hacer renunciar a seguir trabajando por una provincia mejor, porque nos merecemos. Hemos pasado a ser de los creídos del norte argentino a los envidiosos por el desarrollo de provincias como Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Siento que he sido burlado en mi buena fe. Siento una subestimación y menosprecio a un dirigente del interior”, se despachó.

El jefe municipal aseguró que la sensación que tiene “es la que tienen muchos otros que tal vez hoy no se estén expresando”. “Creo que el proceso y la metodología no ha sido la adecuada y ha dejado con una sensación amarga a más de uno”, expresó. Agregó que la UCR “no queda en la situación ideal para consolidar Juntos por el Cambio”, pero dejó en claro que no renunciará al radicalismo.

“Error político”

El delegado regional del Enargas, Ariel García, opinó que el malestar que sienten algunos correligionarios no tiene sustento político. “Cuando pasen los días se van a dar cuenta de que acá no ha perdido ni ha quedado excluido nadie. Ganamos todos al poner fin a la intervención del partido. No hay ningún excluido ni derrotado. El consenso ha sido producto de un esfuerzo colectivo. Ahora hay que trabajar en una línea de unidad”, dijo.

El ex legislador consideró que la renuncia de Salazar fue “apresurada y una equivocación política”. “Busca transferir errores a los demás”, analizó. Y agregó: “la hoja de ruta que tenemos es el consenso. Si alguien se corre, creo que no va a lograr la unidad del partido. Sebastián tiene que entender que debe estar dentro de esa hoja ruta”.

El edil Agustín Romano Norri consideró que se debe poner en valor la normalización de la UCR, aunque reconoció un sabor amargo. “Todos sentimos que no nos ha ido bien en la negociación, cediendo espacios”, dijo. Consideró que los correligionarios de aquellos que no sientan que la interna ha sido un proceso limpio deben ser coherentes y tomar la misma determinación, en alusión a quienes integran el espacio de Salazar y no renunciaron a su candidatura.

“Difícil porvenir radical”: Avignone cuestiona a la dirigencia de la UCR

“A la luz de los acontecimientos en al UCR, veo que los dirigentes se están comportando lejos que la hora exige. Es lamentable. Tanto se bregó para terminar con la intervención, ¿para qué? Hoy algunos se hacen presentes con opiniones cuando antes estuvieron ausentes del partido y otros se callaron sin arriesgar una opinión sobre nada de nada. Es difícil el porvenir del partido por la falta de liderazgos y porque muchos piensan en acoples. No sé como se saldrá de esto, es triste porvenir”. Así lo expresó el ex concejal radical José Luis Avignone.

Junta de Gobierno

- Roberto Sánchez

- Silvia Elías de Pérez

- Fabricio Suárez

- Teresita Villavicencio

- José “Lucho” Argañaraz

- Valnea Araceli Bernal

- Federico Romano Norri

- Mónica Frías

- José Ricardo Ascárate

- Raquel Evangelina Nievas

- Pablo Macchiarolla

Viviana Totongi

- Alberto Luna

- Virginia Ledezma

- Jorge Antonio Flores