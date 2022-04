Salazar: "se notó mucho el individualismo de algunos dirigentes y no me siento representado"

El intendente de Bella Vista, Sebastián Salazar, renunció a integrar la lista que se había conformado el viernes en el marco del proceso electoral de normalización de la Unión Cívica Radical Tucumán (UCR).

Si bien la nómina se presentaba como "de unidad", el jefe municipal decidió dar un paso al costado, debido a lo que consideró incumplimiento de los acuerdos alcanzados en las negociaciones, por parte de algunos dirigentes.

“Nunca me interesaron los cargos, no me involucré en la normalización del partido para la obtención de un lugar en la lista. Creo en Juntos por el Cambio, creo en el trabajo colectivo para ganar la gobernación de la provincia el año que viene, pero en este proceso se notó mucho el individualismo de algunos dirigentes y no me siento representado”, dijo Salazar.

“Estamos ante otra posibilidad histórica de ser Gobierno en Tucumán, ese fue el mensaje y el mandato de nuestros votantes el año pasado: programa y unidad del frente para gobernar en 2023. No debemos claudicar en ese objetivo”, manifestó.

“Necesitamos un radicalismo que aporte en esa construcción plural y profundamente democrática que es y debe seguir siendo Juntos por el Cambio en la provincia. Con el radicalismo solo no alcanza, sin el radicalismo en Juntos por el Cambio como protagonista central tampoco será posible ganar y gobernar Tucumán”, señaló.

Según afirmó, la idea de este proceso interno era empezar a trabajar en la renovación del partido. “Los radicales necesitamos modernizar la UCR en Tucumán y empezar a producir una amplia convocatoria intergeneracional, que abra las puertas de una vez por todas a la ciudadanía que pone el progreso, el trabajo y los valores democráticos puestos en beneficio de todo el pueblo, y no de las castas que gobiernan hace décadas la provincia”, puntualizó Salazar.

"Con esta renuncia, que demuestra que no me desvela el cargo, voy a continuar de lleno en la gestión del municipio, para profundizar la transformación que empezamos hace poco más de seis años y que los vecinos valoraron en todas las elecciones", concluyó.